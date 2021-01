Sarah Fraisou choquée par son ancienne silhouette : son avant/après impressionnant

Sarah Fraisou est une nouvelle femme. Ces derniers mois, la brune de 28 ans a fondu comme neige au soleil. Et aujourd'hui, elle semble avoir bien du mal à revoir d'anciennes photos d'elle.

Le 27 janvier 2021, l'épouse d'Ahmed a partagé une photo sur laquelle on peut revoir son ancienne silhouette. A l'époque, la jeune femme avait une poitrine beaucoup plus imposante et davantage de formes. Si à l'époque elle assurait qu'elle assumait son corps pulpeux, elle a visiblement bien du mal à le revoir maintenant qu'elle s'est délestée d'une quarantaine de kilos. "C'est chaud comment j'étais", a-t-elle commenté. Elle a ensuite partagé une photo d'elle le jour même. Sarah Fraisou pose en top, mettant en avant son ventre ultraplat. Une fierté pour elle.

Après avoir suivi un régime et fait des exercices physiques, Sarah Fraisou a fait poser un ballon gastrique en mai 2020 et a eu une réduction mammaire. Si certains internautes la félicitent régulièrement pour sa grosse perte de poids, d'autres l'accusent de retoucher ses photos ou de n'avoir aucun mérite car ses nombreuses chirurgies esthétiques ont tout fait pour elle. Agacée, la candidate de La Bataille des couples a tenu à faire une mise au point : "Vous ne pouvez pas dire que c'est la chirurgie esthétique qui m'a fait maigrir. Je l'ai fait cinq fois parce que je n'étais pas sérieuse derrière. Arrêtez d'être mauvais en disant que je n'ai aucun mérite après '56' liposuccions. J'ai toujours assumé. J'aurais pu ne rien vous dire, me rétablir et vous dire que j'ai fait un régime de ouf. Je vous ai montré toutes mes liposuccions, mon régime draconien." Reste à savoir si cela suffira à calmer les esprits.