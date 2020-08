Sarah Harding (Girls Aloud) souffre d'un cancer du sein avancé : "C'est irréel"

Terrible nouvelle pour la planète pop UK. L'ancienne membre des Girls Aloud Sarah Harding vient d'annoncer, sur son compte Instagram, qu'elle se battait contre la maladie. Pour adoucir ses propos, la chanteuse de 38 ans a partagé une photographie d'elle à l'hôpital, utilisant un filtre qui remplit sa chambre d'étoiles... mais rien n'y fait. "J'ai l'impression que c'est le moment de vous expliquer ce qu'il se passe, a-t-elle précisé. Ça me semble complètement irréel de l'écrire, mais c'est parti. En début d'année, j'ai appris que j'étais atteinte d'un cancer du sein et, il y a quelques semaines, j'ai reçu des nouvelles bien pires. Le cancer s'est répandu dans d'autres parties de mon corps."

Sarah Harding avait globalement disparu depuis deux ans. Elle qui avait atteint le summum de sa gloire aux côtés de Cheryl, Nicola Roberts, Kimberley Walsh et Nadine Coyle avait eu différentes histoires d'amour douloureuses et fait des séjours en rehab... ce qui explique sa prise de recul. Désormais, les problèmes de coeur et les chansons semblent bien futiles. "Je subis actuellement des séances de chimiothérapie toutes les semaines, poursuit-elle. Je me bats aussi fort que je le peux. (...) Ma maman, ma famille et mes amis proches sont là pour m'aider à traverser cette épreuve, et je tiens à remercier les docteurs et les infirmières qui continuent à être des héros. Je fais de mon mieux pour rester positive."