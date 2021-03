Sarah Harding mourante : la chanteuse de 39 ans n'a plus que quelques mois à vivre...

Elle se battait si fort contre la maladie qu'on la voyait déjà s'en sortir vainqueur. Hélas, le cancer a gagné du terrain. C'est ce qu'a révélé Sarah Harding en rédigeant son livre Hear Me Out dont le journal The Times a partagé plusieurs extraits. La chanteuse de 39 ans, ancienne membre des Girls Aloud - avec Nadine Coyle, Kimberley Walsh, Cheryl Cole et Nicola Roberts - avait fait le point sur son état de santé, sur les réseaux sociaux, au mois d'août 2020. Les diagnostics émis depuis ne sont pas positifs.

En décembre, mon médecin m'a dit que le Noël à venir serait probablement mon dernier

Son cancer du sein s'est propagé jusque dans sa colonne vertébrale. "En décembre, mon médecin m'a dit que le Noël à venir serait probablement mon dernier, écrit Sarah Harding dans les pages de son ouvrage. Je refuse de passer le peu de temps qu'il me reste à vivre à me cacher." Au contraire, l'artiste britannique espère continuer à rire, chanter, profiter de ce quotidien qui devient si précieux. "Je bois un verre ou deux de vin, parce que cela m'aide à me détendre, poursuit-elle. Je suis sûre que certaines personnes pensent que c'est une mauvaise idée, mais je veux essayer de m'amuser. J'en suis à un point où j'ignore combien de mois il me reste. Qui sait, peut-être que je vais surprendre tout le monde ?"

Entourée de ses proches, Sarah Harding avait partagé une photo d'elle, sur Instagram, depuis son lit d'hôpital en août dernier. Elle faisait le point sur cette situation "irréelle" qui devient, jour après jour, une réalité difficile à accepter. "Je subis actuellement des séances de chimiothérapie toutes les semaines, racontait-elle. Je me bats aussi fort que je le peux. Ma maman, ma famille et mes amis sont là pour m'aider à traverser cette épreuve, et je tiens à remercier les docteurs et les infirmières qui continuent à être des héros. Je fais de mon mieux pour rester positive."

Un dernier projet

Au début de l'année 2020, Sarah Harding pensait avoir un kyste. À cause du confinement, la chanteuse avait retardé les soins médicaux dont elle avait besoin. Une sorte de "prétexte" pour nier la réalité. Aujourd'hui, elle souhaite que son livre Hear Me Out porte un message préventif et aide, si possible, des personnes concernées par les mêmes mésaventures médicales. En guise de dernier projet, elle souhaiterait organiser une grande fête pour dire merci et au revoir à tous ceux qui prennent soin d'elle en ces temps compliqués...