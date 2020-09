Sarah Lopez harcelée en ligne : elle prend une décision radicale

La notoriété a ses revers et les people en prennent parfois conscience de la manière forte. C'est le cas de Sarah Lopez. La candidate de télé-réalité vue dans Secret Story et les Anges est devenue au fil du temps une personnalité bien connue dans le milieu du petit écran, comptant aujourd'hui plus d'un million de followers. Mais tous ne lui veulent pas toujours du bien. Au contraire, certains se montrent même très critiques à son égard, notamment lorsqu'il s'agit de juger son physique. Car oui, Sarah Lopez n'a jamais caché avoir gommé quelques complexes grâce à la chirurgie esthétique. Augmentation mammaire, injections aux lèvres, du Botox... La jolie brune n'hésite pas à mettre le prix pour obtenir le corps de ses rêves.

Alors qu'on la pensait hermétique aux haters, elle vient de prouver que c'était bien loin d'être le cas. Sur Instagram, mercredi 9 septembre 2020, Sarah Lopez a partagé un message dans lequel elle exprime toute sa peine et annonce son retrait des réseaux sociaux. "'Tu es pleine de botox', 'tu es moche', 'tu es grosse', ' tu es maigre', 'tu es en plastique', 'tu es fausse', 'tu mens sur ton bonheur' et j'en passe. Et si vous preniez ma place sur ce siège juste l'espace d'un instant et que vous receviez des attaques en permanence comme cela, vous seriez comment ? Je suis un humain comme les autres et beaucoup ont tendance à l'oublier."

Elle a ajouté : "Faites des critiques constructives qui m'aideront et vous aideront à avancer. Mais ARRÊTEZ les critiques inutiles, rabaissantes et méchantes. Mettez des formes à vos phrases et soyez indulgents. Le bonheur des gens attire la haine des autres. Vous préférez nous voir malheureux plutôt qu'heureux. C'est bien dommage. Dernier poste avant un long moment." Ses plus fidèles fans ont bien entendu fait preuve de soutien, en lui adressant des mots réconfortants.

Sarah Lopez pourra en tout cas profiter de cette pause bénéfique auprès de son nouveau chéri, Yazid Ichemrahen, un Champion du Monde de pâtisserie. Ensemble depuis quelques semaines seulement, elle a confié être très heureuse à ses côtés, au point de lui présenter sa famille. Nul doute que son homme parviendra à lui faire retrouver le sourire !