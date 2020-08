Sarah Lopez : Humiliée et comparée à Voldemort à cause de son nez, elle réplique

Qu'à cela ne tienne, l'ex de Jonathan Matijas a rapidement souhaité "corriger" son erreur en postant une nouvelle photographie quelques instants plus tard (sur laquelle son nez est magiquement réapparu, bien sûr). "Cette fois-ci, on voit mieux mon nez ?" écrit-elle en légende. Rassurés, plusieurs internautes ont répondu : "Ah oui ! En plus, il est très joli", "C'est vrai qu'on le voit mieux ...", "Oui, c'est mieux". Une petite leçon pour Sarah Lopez qui ne prendra désormais plus le risque de mener ses internautes... par le bout du nez.