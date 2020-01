Sarah (Mariés au premier regard 2020) : Nouvelle coupe depuis la fin du tournage

Sarah ne devrait pas passer inaperçue dans Mariés au premier regard 2020, dont le lancement avait lieu le 6 janvier. A l'instar d'autres candidats, elle est maman d'une petite fille, dont elle ne souhaite pas dévoiler l'identité afin de la préserver. Et une autre surprise l'attend dans cette expérience hors du commun, comme vous pourrez le découvrir dans les épisodes.

La jeune maman de 32 ans, qui est gestionnaire de paie, a sacrifié sa vie de femme afin que son ex-mari s'épanouisse. Une situation qui a fini par ne plus lui convenir et qui l'a poussée à divorcer. Au moment du tournage, Sarah ne voulait plus se sentir coupable d'avoir brisé sa famille et cherchait un compagnon qui saurait la surprendre et l'apaiser. On ne sait pas si Sarah a trouvé l'amour grâce à Mariés au premier regard 2020. Mais sur Instagram, on constate que la belle brune a un nouveau look... pour une nouvelle vie ?

Au moment du tournage, Sarah avait les cheveux mi-longs. Mais depuis novembre dernier, elle affiche un carré court sur Instagram. Un nouveau style qui lui va à ravir et qui a séduit ses abonnés.