Sarah Stern (Les Tuche) est devenue maman : première photo de bébé

Sarah Stern avait officialisé sa grossesse le 25 avril dernier, au détour d'une publication Instagram. Nue dans sa salle de bain, la comédienne posait pour ce joli cliché en noir et blanc, qui dévoilait joliment son ventre très arrondi. "Le 12 mai [ce qui semble être la date théorique de son terme, NDLR], une vie nouvelle commence... et peu importe ce sèche-linge au-dessus de nos têtes", légendait-elle.

Originaire d'Épinal, Sarah Stern a étudié le métier d'actrice auprès de la Royal Academy of Dramatic Art, à Londres. Dès 2007, elle joue dans un film d'Olivier Baroux. Elle retrouvera le réalisateur en 2011 pour Les Tuche, où elle interprète Stéphanie. Ce rôle dans la saga lui donnera une belle notoriété.

On a également pu la voir dans des rôles plus sérieux, de Borgia à Trepalium (arte) en passant par Baron noir (Canal), avec Kad Merad. Depuis Les Tuche 3, on a pu la voir dans Les Goûts et les Couleurs (Netflix ), dans lequel elle donne la réplique à Richard Berry.