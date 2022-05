Scandale Madison Cawthorn : Messages coquins et embarrassants avec son collègue révélés !

En plein scandale, le jeune élu à Chambre des représentants des États-Unis Madison Cawthorn (26 ans) fait l'objet d'attaques sur son comportement et sa relation avec l'un de ses employés, Stephen Smith ; une plainte éthique lancée par l'organisation politique "Renvoyez Madison Cawthorn". Le Daily Mail a diffusé une vidéo qui fait partie du dossier à charge, montrant les deux collaborateurs dans une voiture, faisant des allusions sexuelles et se touchant l'entrejambe. Mais ce n'est pas tout, des notes accompagnant leurs dépenses pour le travail ont également été dévoilées par le site britannique : des messages suggestifs qui accompagnent ses notes de frais.

Dans un historique de paiements pour son métier de politique via l'application Venmo et qui fait partie de la plainte de l'association politique, Madison Cawthorn a rajouté des notes coquines. L'un des paiements remontent à 2018 et stipule : "Prêt à être nu en Suède." Plus scandaleux encore, il en a signé une, en juin 2021 : "Pour le petit coup rapide à l'aéroport." Quatre jours plus tard, il écrira : "Pour m'aimer nuit et jour." Impossible de savoir si ces annotations n'étaient que des plaisanteries mais elles ont été faites dans le cadre du travail. Dans une autre note qu'il a écrite à la même période, on peut lire : "Les trucs qu'on a fait à Amsterdam." Ou encore, en décembre, "photos à poil".

En plus de ces commentaires, il est question de milliers de dollars de prêts et de cadeaux pour Smith. Selon l'enquête dans laquelle on trouve des posts sexy sur les réseaux sociaux, ce dernier entretient une relation inappropriée avec Madison Cawthorn, puisqu'ils travaillent ensemble. L'homme aurait même accompagné le représentant de la Caroline du Nord lors de sa lune de miel à Dubaï avec Cristina Bayardelle, assistante anesthésiste avec qui il a divorcé huit mois après leur mariage en avril 2021. Selon l'enquête du Daily Mail, les deux vingtenaires habitent ensemble.

Critiqué par les démocrates, Madison Cawthorn, paraplégique depuis un accident en 2014 en qui Donald Trump voyait un brillant avenir, est aussi mal vu dans son propre camp républicain où son physique avantageux ne suffit plus à sa popularité. Ultra conservateur, très religieux, pro-life, misogyne, masculiniste et conspirationniste, il avait été photographié lors d'une fête, portant des sous-vêtements féminins. Il s'était justifié en disant que cette photo remontait à avant qu'il ne soit à la Chambre des représentants. Le jeune homme avait également provoqué la colère de son camp en clamant qu'il avait été convié à des orgies entre députés où la drogue se consomme allègrement. Des propos sur lesquels il est revenu en disant qu'il avait quelque peu exagéré.

Si Madison Cawthorn est totalement libre de ses choix dans sa vie privée, il était ironiquement le premier à juger son prochain. Désormais, il choque pour son comportement et l'utilisation de l'argent de son poste en tant qu'élu du Congrès américain le sont. Cette affaire signera-t-elle la fin de sa carrière aussi fulgurante qu'éphémère ?