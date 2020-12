Scarlett Johansson : La jeune mariée vend son superbe appartement de New York

Scarlett Johansson, bientôt plus riche de 2,3 millions de dollars ? L'actrice, qui s'est récemment mariée à l'auteur télé Colin Jost, cherche à se séparer de son bien immobilier à New York. La star des films Match Point, Marriage Story ou encore Avengers fait désormais toit commun avec son mari.

Comme le rapporte la presse outre-Atlantique, Scarlett Johansson a donc mis en vente son penthouse de Manhattan - situé entre les quartiers de Sutton Place et Turtle Bay - et, alors qu'elle comptait en tirer 2,5 millions, elle a été contrainte de faire une petite ristourne de 200 000 dollars. Afin de ne pas perdre d'argent sur ce bien qu'elle n'utilise plus depuis qu'elle vit avec son charmant mari, l'actrice âgée de 36 ans le propose également à la location pour la somme de 6500 dollars par mois... Une somme très élevée qui s'explique par de très belles prestations.

L'appartement acheté par la star en 2008 pour 2,1 millions de dollars - peu de temps avant son mariage avec l'acteur Ryan Reynolds - possède une surface habitable de 120m² et compte deux chambres à coucher, deux salles de bain, une jolie cuisine en marbre avec de l'équipement ultra moderne... Mais, surtout, il se démarque par une terrasse de 40 m² sur laquelle il est possible de recevoir plusieurs convives pour un dîner au dessus de New York. Un bonus très chic qui fait logiquement gonfler l'addition...

Scarlett Johansson, dont la fortune personnelle est estimée à 165 millions de dollars par Celebrity Net Worth, espère bien réussir à vendre son appartement rapidement. Mais la crise sanitaire, qui frappe sans pitié les Etats-Unis, pourrait bien lui causer du tort... Côté carrière, la star est attendue en 2021 dans le film Black Widow.