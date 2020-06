Scènes de ménages : Qui est Estève, le neveu d'Huguette et Raymond ?

Depuis déjà onze saisons, la série comique Scènes de ménages signe de belles audiences pour M6 et amuse les téléspectateurs au travers de plusieurs couples phares dont celui formé par Huguette (Marion Game) et Raymond (Gérard Hernandez). Les deux retraités aussi attachants qu'agaçants accueillent régulièrement Estève, leur neveu...

Depuis 2012, Estève amuse donc les fans de Scènes de ménages en campant un jeune homme mentalement retardé qui a arrêté ses études selon ses dires en primaire. Celui qui est présenté comme étant le neveu d'Huguette porte des vêtements vieillots, cumule les gaffes et les sottises, ne semble pas travailler et aimerait bien trouver une amoureuse... Un personnage régulièrement martyrisé et moqué par le duo de vieux. À l'inverse, ces derniers sont doux comme des agneaux avec leur locataire, Laura.

À l'écran, il est incarné par l'acteur Fred Blin. Formé à la scène à Paris au début des années 2000, il est passé par l'école de théâtre Le Samovar et l'École nationale du cirque Annie Fratellini. Il est notamment apparu dans la websérie Lâche le personnage en 2015 et dans le projet Blanche-Nuit en 2010. Il a aussi collaboré au trio des Chiche Capon. Il s'est également produit en seul-en-scène avec A-t-on toujours raison ? Wich witch are you ? et a fait la première partie de l'humoriste Blanche Gardin en 2019.

L'artiste, né au Mans en 1977 et qui avait d'abord passé un DEUG de géographie avant de se tourner vers le métier de comédien, est aussi auteur. Il est crédité comme coauteur sur les projets La Clique, Le Saut de la mort, Le Cabaret des Chiche Capon ou encore The Olivier Saint John Gogerty....