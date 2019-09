Seann William Scott (American Pie) : L'acteur s'est marié en secret

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans. Ceux de Seann William Scott apprennent avec stupeur que l'acteur s'est marié. L'identité de son épouse leur est toujours inconnue.

L'heureuse nouvelle a été confirmée pour son attaché(e) de presse. Seann William Scott a bien épousé sa compagne, dont l'identité reste secrète. Aucune information sur la cérémonie n'a été dévoilée. L'acteur de 42 ans et ancien héros des films American Pie est un homme discret, et comblé !

Seann William Scott n'a publiquement parlé de sa relation qu'une seule fois. Le comédien avait confié au site américain Us Weekly qu'il sortait "avec quelqu'un", "une fille super", sans s'épancher d'avantage. Les deux nouveaux mariés ont été surpris vendredi 27 septembre 2019 à New York, profitant d'un après-midi détente. Seann et sa femme portaient des alliances.

L'été dernier, Seann William Scott a retrouvé ses partenaires d'American Pie pour célébrer les 20 ans de la saga. Récemment, il était à l'affiche au cinéma de Bloodline, désormais disponible en vidéo à la demande.