Sebastián Athié mort à 24 ans : les causes du décès révélées par la famille

On ne devrait jamais avoir à annoncer ce genre de nouvelles. Si jeune. Si tôt. Le 4 juillet 2020, le comédien Sebastián Athié est mort à Mexico. Il n'avait que 24 ans. Et une telle tragédie est sans doute inexplicable, mais son manager a tenté de mettre des mots sur ce drame. Sur son compte Instagram, Cristina Chaparro, qui gérait sa carrière, a expliqué les raisons d'une disparition si prématurée. "Je partage ces informations à la demande de sa famille, précise-t-elle. Car ils n'ont pas la possibilité de le faire sur sa page officielle : 'Nous communiquons officiellement que Sebastián est décédé d'une crise cardiaque survenue lors d'une de ses séances d'entraînement en plein air. Il était en excellente santé et nous sommes dévastés par ce terrible événement."

Sebastián Athié aurait fêté ses 25 ans le 26 juillet 2020. Mais en lieu et place, il s'est envolé vers de nouvelles aventures. C'est Disney Channel Latin America qui a dévoilé sa mort, avant que sa famille ne trouve la force et l'opportunité de s'exprimer. L'acteur était l'une des stars de la série Onze, qui a suivi pendant trois saisons le quotidien de jeunes lycéens basketteurs. "Sebastián aimait son travail et il se préparait et s'entraînait toujours pour donner le meilleur de lui-même, peut-on lire dans le communiqué rédigé par ses proches. Nous tenons à remercier profondément les nombreuses marques d'affection que nous recevons dans ces moments difficiles."