Sébastien de Trois cafés gourmands papa d'une petite Louise (4 mois) : révélations sur la maman

Actuellement en pleine promotion de leur troisième album Les Promesses, les membres du groupe Trois Cafés Gourmands sont devenus célèbres il y a quatre ans grâce à leur tube À nos souvenirs. Interviewés par le magazine Closer, les interprètes des titres Un air de rien et Comme des enfants ont dévoilé les secrets de leur quotidien et en particulier s'ils étaient en couple ou non. Chanteur solo du titre Amoureux sur ce tout nouvel album, Sébastien a révélé être papa et avoir effectivement trouvé la femme de sa vie.

"Sébastien, sur l'album, vous chantez Amoureux en solo. Du vécu ?" lui demande le journaliste. "Complètement. Une nuit de 2021, tout seul dans un hôtel à Paris, une mélodie m'a réveillé subitement, et j'ai tout de suite voulu écrire quelques paroles. J'ai réalisé à cet instant que j'étais vraiment amoureux. Elle est Corrézienne. Et nous avons une petite fille, Louise, qui a 4 mois." répond l'artiste. De son côté, Jérémy a confié être "célibataire, papa d'une fille de 6 ans" tandis que Mylène s'est décrite comme "en couple, amoureuse, sans enfant et très heureuse".

Dans ce nouvel album, le trio a par ailleurs confié que la chanson Quand avait été écrite par Jean-Jacques Goldman. Une très grande fierté pour le groupe. "On lui a parlé de l'univers de Fredericks-Goldman-Jones, qui nous a toujours plu. On s'est aperçus qu'il s'était beaucoup documenté sur nous et nos musiciens.".