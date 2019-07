Trois cafés gourmands : Ils auraient volé deux anciens musiciens du groupe

C'était le succès de l'été 2018. La chanson À nos souvenirs a été visionnée plus de 134 millions de fois sur YouTube. Un record ! Mais depuis quelques jours, les visages de deux membres du groupe sont floutés du clip. La raison ? Le collectif Trois Cafés Gourmands originaire du Limousin a reçu une mise en demeure de la part de deux de ses anciens membres.

"ils n'ont pas touché un centime"

Nicolas Ferreira et Sébastien Bugeaud ont demandé à ne plus apparaître dans ce clip pour la simple et bonne raison qu'ils n'auraient pas reçu le moindre centime sur les très nombreux exemplaires écoulés de leur album Un air de rien. Leur avocat maître Éric Dauriac explique au Figaro : "Mes clients sont crédités sur l'album, vendu à 250 000 exemplaires, mais ils n'ont pas touché un centime. "

Floutés et Floués

Le contrebassiste et bassiste Nicolas et le batteur Sébastien ont joué de 2016 à 2018 avec le groupe avant d'être évincés. La formation avait alors signé avec un label... sans eux ! D'autres musiciens avaient alors été pris pour les remplacer. Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly, les trois créateurs originels, se produisent avec le renfort de cinq artistes. Mais bien sûr sans Nicolas Ferreira et Sébastien Bugeaud.

"Évidemment, il y a de l'amertume."

Écoeurés, les deux musiciens ont expliqué : "Lors de l'enregistrement du clip, nous faisions partie du groupe. Ils nous considèrent aujourd'hui comme des collaborateurs, de simples exécutants. Nous avons décidé de ne plus mettre notre image à disposition, c'est une histoire de cohérence." Sébastien ajoute : "Je regrette aujourd'hui de m'être autant investi. Évidemment, il y a de l'amertume. Durant trois ans, on a répété chez moi, on a tout fait pour que le groupe en arrive là. Aujourd'hui, on nous dit que nous sommes simplement des musiciens additionnels. C'est désolant."

Une première en France

Avec cette procédure de floutage, ce clip (qui vante par ailleurs les vertus de l'amitié) est ainsi au coeur d'une procédure judiciaire inédite en France. "Je n'ai pas regardé tous les clips sur YouTube, s'en amuse l'avocat, mais de mémoire, ça ne s'est jamais fait."

De son côté, Francis Puydebois, le coproducteur du groupe, s'est contenté de répondre : "Nous n'étions pas obligés, on a répondu à leur exigence en signe de bonne volonté. (...) Quand Johnny changeait de musiciens, ça ne posait pas de souci. Cela fait deux ans que le clip est sur la Toile et ils se manifestent maintenant, c'est curieux."

Et même si d'autres négociations sont en cours, il poursuit : "Le groupe est serein. Il n'y a pas de conflit, juste une histoire d'amour qui finit mal."