Sébastien Jondeau, célèbre garde du corps de Karl Lagerfeld, papa d'une fille : adorables photos dévoilées

Entre Sébastien Jondeau et Karl Lagerfeld, c'est une histoire d'amitié et de confiance qui a mis du temps à s'installer mais qui n'a plus jamais quitté les deux hommes jusqu'à la mort du couturier en février 2019. Karl Lagerfeld avait fait de Sébastien Jondeau son homme de confiance, son garde du corps et l'un de ses plus fidèles confidents jusqu'à la fin. Des liens que le principal intéressé peine encore à réaliser trois ans après la disparition du célèbre acteur de la mode : "Dans ma vie, j'ai passé autant de temps avec Karl qu'avec tous les membres de ma famille. Les liens qui se sont tissés entre nous allaient bien au-delà du travail. Il était plus qu'un père" écrivait-il dans les premières pages de son livre Ça va, cher Karl ? publié aux éditions Flammarion.

Voir ce pilier partir a donc été un choc pour Sébastien Jondeau : "Lorsqu'il nous a quittés, comme beaucoup de choses étaient publiées sur lui, je me suis dit pourquoi ne pas raconter aussi mon histoire et montrer ce que j'ai vécu ? Je suis une des seules personnes à avoir été aussi proche aussi longtemps de lui" expliquait-il encore au magazine Numéro. Le temps est passé et s'il n'a pas oublié son mentor, celui pour qui il a tant donné durant des années, Sébastien Jondeau a de nouvelles priorités depuis quelques semaines.

Un nouveau rôle de papa

Il y a deux mois et demi, Sébastien Jondeau a vu débarquer un petit être qui a chamboulé sa vie, pour toujours : un bébé ! Comme annoncé sur son compte Instagram, le mannequin de 47 ans est devenu papa pour la première d'une petite fille répondant au doux nom de Giulia : "Le 1er jour du reste de ma vie. Welcome ma Giulia !" écrivait-il en légende d'un cliché de lui torse nu, en noir et blanc, tenant tout contre lui son bébé dont le visage est soigneusement caché par un coeur blanc. C'est le 15 septembre que la petite fille a pointé le bout de son nez pour le plus grand bonheur de son père et de Chloé Trombello, la discrète maman.