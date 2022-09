Sebastien (L'amour est dans le pré) : Entre Perrine et Léa, il a presque choisi !

Le séjour à la ferme a débuté pour Sébastien et ses deux prétendantes Perrine, responsable administrative dans le Nord et chanteuse amatrice (elle a d'ailleurs participé à The Voice Belgique) et Léa, une aide-soignante Alsacienne de 27 ans. C'est dans son petit village en Corse qu'elles ont toutes les deux été reçues et ont d'entrée été mises dans le bain. En effet, Sébastien a rapidement souhaité leur faire découvrir son quotidien d'éleveur de cochons et les mettant au travail. Une situation qui ne fait peur ni à l'une ni à l'autre. Là où ça bloque en revanche, c'est entre Léa et Perrine. Depuis le début, l'ambiance est plutôt glaciale entre elles.

"Les premiers instants étaient compliqués, un peu gênants", avait confié Léa lors du précédent épisode de L'amour est dans le pré. Un sentiment que ne pouvait que partager Perrine : "L'ambiance devient tendue. On entend carrément les mouches voler, les moustiques même. Je ne sais pas trop quoi dire, je ne sais pas où regarder, je sais pas quoi faire."

Ce lundi 12 septembre, les téléspectateurs ont donc pu voir que Sébastien a tout fait pour tenter de détendre l'atmosphère. Notamment par le biais d'une soirée avec des proches dans un bar du village. Un premier test pour l'agriculteur qui cherchait à voir comment s'en sortiraient ses soupirantes. Et la grande gagnante fut contre toute attente Léa ! Malgré son caractère réservé, Sébastien lui a discrètement avoué qu'il "accroche plus avec elle" qu'avec Perrine. Il lui a néanmoins demandé de se lâcher un peu plus et de se mettre à le "draguer".

Concernant sa rivale, celui qui est également charcutier et castanéiculteur a expliqué avoir été déçu par son attitude au cours de la soirée. Cette dernière avait pour stratégie de se rapprocher de l'entourage de Sébastien afin d'apprendre à le connaître davantage. Problème, il ne l'a pas vu d'un bon oeil. "Perrine, elle va plus s'intéresser à mes amis qu'à moi", a-t-il regretté. Et d'ajouter : "Léa je la trouve plus touchante, plus sincère que Perrine, il y a un truc, je ne sais pas". Affaire à suivre...