Sébastien (L'amour est dans le pré) traqué par "des psychopathes", il raconte une scène hallucinante

Après de longs mois d'attente depuis la diffusion des portraits en début d'année, M6 lance enfin la 17e saison de L'amour est dans le pré ce lundi soir. Ce sont treize nouveaux agriculteurs qui ont accepté de participer à l'aventure dans l'espoir de trouver l'âme soeur. Parmi eux figure Sébastien, un charmant Corse éleveur de cochons de 35 ans. Ce dernier s'impose incontestablement comme le beau gosse de la saison en ayant reçu pas moins d'une cinquantaine de courriers. Ce qui lui a permis d'inviter dix prétendantes lors de ses speed-datings, soit le maximum autorisé.

Mais c'est également en dehors du tournage que Sébastien a rencontré du succès. En effet, depuis qu'il s'est fait connaître sur le petit écran, Sébastien est très sollicité, voire un peu trop à son goût. "Au Salon de l'agriculture, j'ai fait 257 selfies en deux jours ! Un truc de fou", a-t-il confié au Parisien. Et d'ajouter : "Au début, c'était marrant, puis c'est devenu vite pesant. Je ne m'attendais vraiment pas à voir autant de groupies."

Deux admiratrices ont même décidé de faire le déplacement jusqu'à son petit village Corse, situé à un peu plus d'une heure d'Ajaccio. De quoi effrayer le candidat qui a alors tout fait pour ne pas les croiser. "Des amis m'ont dit qu'elles me cherchaient, l'une m'attendait devant mon 4 x 4. Je me suis caché en attendant qu'elles repartent. Je craignais, dans l'émission, de tomber sur des psychopathes comme elles. Mais la production fait un super boulot de présélection", a souligné Sébastien.

Il faudra suivre l'épisode de ce soir pour savoir lesquelles de ses prétendantes ont eu la chance de le suivre à la ferme pour passer quelques jours. Sébastien est en tout cas prêt à entamer une nouvelle relation, après avoir vécu une rupture douloureuse survenue il y a deux ans. Il s'agissait alors d'une relation "toxique", ce qui avait poussé le jeune homme à partir, même s'il avait encore des sentiments. Il souhaite désormais construire un foyer et une famille avec deux ou trois enfants et rêve de mariage.