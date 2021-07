Secret Story : Photo osée d'une ancienne candidate reconvertie dans le porno

Il faut dire qu'elle a fait de son corps son métier. En effet, après sa participation à Secret Story - avec le secret "Je suis policière et strip-teaseuse" – elle a rejoint l'industrie du porno, signant notamment un contrat avec la célèbre société de production pornographique Marc Dorcel.

En 2017, auprès de nos confrères de Télé Loisirs, elle confiait avoir par la suite étendu ses capacités. "Je suis réalisatrice et productrice pour mon propre site et de grosses productions américaines. Je suis aussi camgirl : j'organise des shows via des webcams. Et je suis aussi professeur de yoga."

L'ancienne Bordelaise qui vit désormais à Las Vegas, aux Etats-Unis, expliquait par ailleurs n'avoir aucune honte à exercer de telles activités : "J'ai eu l'intelligence d'en faire un métier. Quand quelque chose rapporte de l'argent, c'est difficile de passer à côté. Aujourd'hui, ma société est connue à l'international. (...) Je fais un vrai métier et c'est une vraie fierté."

La télé-réalité est donc bien loin derrière Laly Vallade, tout comme son métier de policière à priori. En plus de sa société de production et de ses contrats d'actrice X, la jolie brune utilise également les plateformes payantes OnlyFans ou MYM, où il est possible de partager des photos et vidéos érotiques, pour se rémunérer. Une pratique qui est devenue une véritable tendance auprès des candidats de télé-réalité ces derniers temps.