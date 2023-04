Secret Story : Un candidat totalement métamorphosé, gros muscles et nouveau visage

En 2017, NT1 (ancien nom de TFX) diffusait la saison 11 de Secret Story. Le public a ainsi fait la connaissance de Noré et Kamila ou encore Laura Lempika. Jordan Gibky a également intégré la Maison des Secrets avec pour secret "J'ai sauvé une famille de la noyade". Et on peut dire que le jeune homme, qui avait 28 ans à l'époque, a bien changé.

Lorsqu'il a intégré l'aventure Secret Story, Jordan Gibky s'est vite attiré la sympathie du public. Drôle et bon copain, il s'est vite fait une place au sein de la Maison des Secrets. Il s'est rapproché de Charlène et Benoît. Une amitié qui dure encore aujourd'hui. Et il avait ému avec son secret relié à un fait datant de 2015. Une famille originaire d'Arras naviguait à bord d'un bateau au large de Port-Fréjus lorsqu'elle a dû faire face à une mer agitée. À cause des fortes vagues, le petit yacht a été inondé. "J'ai entendu crier et j'ai vu le bateau, à 20 ou 30 mètres, du bord qui coulait. Il y avait trois enfants sur une bouée. Mais une vague a retourné la bouée. Le danger était grand et en voyant ça, la mère et le père se sont jetés à l'eau, confiait alors le Secrétiste. Ils étaient poussés par le courant vers les rochers. J'ai nagé jusqu'à eux. Tout le monde était en panique. La maman était très choquée et voulait sauver en premier ses enfants. J'ai ramené les deux petits jusqu'aux rochers, puis le dernier", confiait-il à Var Matin. Après quoi, il est venu en aide aux parents.

Un homme nouveau

S'il a gagné le coeur des Français, il n'avait malheureusement pas remporté l'aventure. Et depuis, c'est loin du feu des projecteurs que Jordan évolue. Le sport fait plus que partie de son quotidien et cela se voit ! Lors de sa participation, le charmant blond avait les cheveux courts et un corps, certes athlétique, mais pas trop. Depuis, ses muscles ont doublé de volume.

Sur son compte Instagram, on peut voir que les efforts de Jordan ont payé. Tablettes de chocolats plus que visibles, bras très musclés avec des veines saillantes et cuisses impressionnantes. Le résultat est incroyable. Il a en plus des cheveux longs aujourd'hui. Certains doivent donc sans doute avoir du mal à le reconnaître dans la rue.

Prochainement, Jordan mettra ses muscles et son adresse à l'épreuve puisqu'il a participé à la nouvelle saison de Ninja Warrior. Il a récemment participé au tournage comme il l'avait dévoilé en story Instagram. Un come-back qui ravira sa communauté.