Secret Story : Une célèbre candidate victime d'un accident, sa voiture de luxe sacrément amochée

Vendredi 16 décembre 2022, la belle Kamila, épouse de Noré avec qui elle a deux enfants, Adria et Kenan, a publié sur son compte Instagram des stories témoignant de l'accident dont elle a été victime. La femme qui vit à Dubaï toute l'année avec son clan, avait de quoi être dégoutée puisqu'elle venait de recevoir en cadeau ce 4X4 de luxe et d'une valeur de plus de 100 000 euros. Le 13 décembre, Noré lui a en effet offert une Mercedes Classe G, noir mat.

"Il fallait bien que ça arrive, premier accident ici. J'avoue à peine un jour que j'ai ma voiture. Ça arrive là, c'est un peu chaud quand même", a-t-elle déclaré expliquant qu'elle se rendait alors chez le médecin car elle était malade. Et de poursuivre : "Il n'y a rien eu de grave. Il n'y avait pas les enfants déjà. Il n'a pas eu de complications non plus."

Kamila a alors dévoilé des images du capot avant de sa voiture défoncé mais aussi de l'arrière de son auto abîmé. Le pire dans cette histoire c'est qu'elle est totalement victime. Elle a en effet raconté que la femme responsable de la collision ne regardait alors pas la route mais son téléphone portable. "Elle n'a pas freiné tout simplement. Il faut vraiment faire attention à ça. Quand on est au volant, le téléphone c'est vraiment le mauvais mélange. Ça aurait pu être pire. Grâce à Dieu, il n'y a pas eu de choses graves", a déclaré Kamila.

Positive car finalement seule de la tôle a été abîmée, Kamila a repris le cours de sa vie. La voiture de luxe va partir en réparation... à peine sortie du garage. Une situation finalement assez ironique mais, comme elle le dit, "ce n'est pas la fin du monde". Espérons au moins que son entourage lui épargnera les blagues douteuses et pourtant si courantes du type "femmes au volant..."

En tout cas Noré et Kamila ont repris le cours normal de leur vie et ont profité le soir venu d'une sortie en famille au coeur de la ville de Dubaï. Les enfants se sont éclatés, certainement loin de se rendre compte de ce que leur maman a enduré quelques heures plus tôt.