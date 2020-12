Secret Story : Une ex-candidate opérée (encore) du nez, elle dévoile le résultat

En story, après avoir fait un avant/après, Nadège Lacroix a répondu aux questions de ses fans concernant son nouveau nez. Elle a notamment été interrogée sur la douleur que l'on peut ressentir après être l'opération. "La douleur est personnelle. C'est une opération donc forcément c'est douloureux. Et la convalescence est tout aussi importante que l'opération elle-même. Alors il faut prendre le temps et beaucoup se reposer", a-t-elle écrit. Selon l'ancienne habitante de la Maison des Secrets, qui a subi une anesthésie locale, il faut un bon mois pour se rétablir tranquillement. Et mieux vaut être patient car le nez met "plusieurs mois à dégonfler", comme elle l'a précisé. "Mais je pense que d'ici une quinzaine de jours, il sera déjà beaucoup moins gonflé que maintenant", a poursuivi la future candidate de La Bataille des couples.

Enfin, Nadège a expliqué pour quelle raison elle avait souhaité faire une seconde rhinoplastie : "Mon nez a toujours été un complexe. Et surtout avec les réseaux sociaux ou les haters qui n'ont cessé de critiquer mon nez et de m'attaquer là-dessus. J'ai craqué et j'ai refait mon nez en 2016. Mais le résultat ne me plaisait pas. Et sachez-le, vivre avec un nez qu'on n'aime pas, c'est dur au quotidien et encore plus quand ce n'est pas ni le sien ni le nez souhaité. Mon nez était réellement de travers." Fort heureusement pour elle, la jeune femme semble avoir trouvé le chirurgien parfait pour lui offrir le nez de ses rêves.

Avant son opération, Nadège avait confié à ses abonnés qu'elle souhaitait avoir un nez "beaucoup plus fin et plus droit", puis "affiner la pointe et réduire la longueur".