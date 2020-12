Nadège Lacroix subit une nouvelle rhinoplastie : photos de son nouveau nez et explications

(Encore) un nouveau nez, pour une nouvelle vie. Mardi 8 décembre 2020, Nadège Lacroix a subi une nouvelle rhinoplastie. Une aventure qu'elle a partagée avec ses fans sur Instagram.

En 2016, la gagnante de Secret Story 6 (2012) se faisait opérer du nez pour la première fois. Une expérience qu'elle n'oubliera jamais tant la douleur était immense. Elle avait également de nombreux bleus au niveau du visage comme en témoigne une photo qu'elle a partagée en story avant de se faire opérer. Nadège Lacroix était donc stressée avant de passer de nouveau sur le billard. Mais elle était persuadée que le résultat en vaudrait la chandelle.

La belle blonde de 34 ans a souhaité repasser par la case chirurgie esthétique afin d'avoir un nez "beaucoup plus fin et plus droit". Nadège souhaite aussi "affiner la pointe et "réduire la longueur" comme elle l'a dévoilé en images en story. Le lendemain, c'est avec son gros pansements au niveau du nez, sur son lit d'hôpital, qu'elle est apparue. "Ca va je suis bien, je n'ai pas beaucoup de bleus", a-t-elle rassuré ses abonnés.

Nul doute qu'elle dévoilera le résultat dès qu'il sera bien visible. Et on imagine que, comme après sa première opération, elle appréhende le résultat. "Forcément après ce type d'opération, il y a des hauts et des bas. Quelques angoisses quant au résultat. Et si je préférais mon ancien nez ? Et si mon charisme s'en était allé lors de l'opération ? Je ne veux pas ressembler à tout le monde. Je ne veux pas qu'on arrête de me critiquer et je sais pertinemment que les haters trouveront autre chose", expliquait elle en 2016 sur son blog.