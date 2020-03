Selena Gomez a conscience de ne pas être "la plus grande chanteuse du monde"

C'est dans la douleur que Selena Gomez a écrit, produit, enregistré son dernier album Rare. Et fatalement, dans la majorité des interviews qu'elle a accordé depuis le 10 janvier 2020, la chanteuse se montre tout aussi forte que fragilisée. De passage dans l'émission deKelly Clarkson – qui porte le nom de l'artiste, The Kelly Clarkson Show –, la jeune idole Disney a avoué qu'elle avait d'ailleurs conscience des critiques à propos de sa voix. "Je sais que les gens disent que je ne suis pas la plus grande chanteuse du monde, a-t-elle expliqué. Mais je travaille tellement dur. Et j'aime vraiment écrire, créer, créer des mélodies qui m'aident à grandir. J'ai l'impression que cet album est ma chance de dire les choses que j'avais besoin de dire."

Ne renie jamais ce don que tu as

D'une artiste à une autre, Kelly Clarkson n'a pas voulu laissé passer ce genre de commentaire. La présentatrice a, au contraire, tenu à rassurer sa jeune consoeur de 27 ans à propos de ses capacités, de l'émotion qui émane d'elle au moindre mot. "La meilleure chanteuse du monde n'est celle qui chante le plus fort, a-t-elle rectifié. Ce n'est pas toujours des 'Oh mon Dieu, tu chantes comme Whitney Houston'. La plus grande chanteuse du monde est celle qui arrive à t'émouvoir, chose qui peut venir de différents sons, de différents styles. Alors ne renie jamais ce don que tu as. Parce ce que tu as est puissant."