Whitney Houston, de retour sur scène dans un spectacle holographique fou !

Non, vous ne rêvez pas. Whitney Houston, l'iconique et scintillante diva, la très regrettée artiste, va bel et bien remonter sur scène... ou presque. Le 15 mars 2020, la salle Pleyel de Paris accueillera un événement particulièrement émouvant pour tous ceux qui pleurent, depuis huit ans, sa disparition. L'emblématique lieu de la capitale proposera une performance holographique de la chanteuse, dont le mirage numérique sera entouré de choristes et de danseurs par milliers. En Europe, c'est l'Angleterre qui sera première servie en accueillant l'hologramme de Whitney Houston sur les planches du City Hall de Sheffield. Mais le spectacle, en tournée mondiale, s'offrira bien un petit détour – veinards que nous sommes ! – par la France.

An Evening with Whitney Houston promet de faire des étincelles. Le show a été réalisé et chorégraphié par Fatima Robinson, à la tête de certains clips de Michael Jackson (Remember the Time), de Fergie (MILF), d'Aaliyah (Try Again) ou de Mary J. Blige s'il vous plaît. Elle a également participé à la création de l'hallucinante vidéo de Lana Del Rey, transformée en vengeresse géante des fifties pour Doin' Time. Côté cinéma, Fatima Robinson a dévoilé l'immensité de son talent, sa précision technique pour les films Dreamgirls avec Beyoncé et Save the Last Dance. Grâce à une production théâtrale et scénique made in Broadway, des arrangements en versions remasterisées et une technologie de pointe, Whitney Houston n'aura jamais paru aussi vivante...

La chanteuse la plus récompensée de tous les temps

"Quand elle se produisait, elle atteignait un niveau de charisme et d'émotion inégalable, explique Brian Becker, le président du conseil d'administration & PDG de BASE Entertainment et de BASE Hologram. C'est ce que nous apporterons au public, et c'est un honneur de pouvoir contribuer à son héritage avec ce projet." Une occasion en or de pouvoir danser, vibrer, pleurer au son de tubes légendaires, I Will Always Love You, I Have Nothing, The Greatest Love of All. En pleine Whitney mania, la chanteuse avait été classée sept fois à la première place du Hot 100 du magazine Billboard et avait obtenu huit disques de platine consécutifs. Avec plus de 400 prix sous le coude, elle a même rejoint les pages du Guinness des records comme étant la "chanteuse la plus récompensée de tous les temps". Nul doute : les années filent, mais Whitney Houston, sans conteste, reste numéro un dans nos coeurs...