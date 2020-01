Selena Gomez dévoile son nouveau tatouage, hommage à son dernier album

Je ne voulais pas qu'on croie que je suis une victime

Sur la photographie qui dévoile ce petit mot positionné derrière son oreille, la peau est rougie par le choc. Tout comme pour ses chansons, c'est dans la douleur que Selena Gomez a puisé pour créer la beauté. Les titres de son nouvel album font majoritairement écho à sa relation terminée avec Justin Bieber : sa voix est brisée par la tristesse sur certaines pistes, notamment en évoquant son histoire – "Comment j'ai pu confondre cette merde avec de l'amour" – dans Cut You Off. Elle a même avoué vouloir que son ex prenne le temps d'écouter son travail. "Je m'étais déjà exprimée de manière intime par le passé, a-t-elle raconté sur le plateau de Quotidien le 15 janvier 2020. Mais Lose You to Love Me, par exemple, était une chanson facile à écrire. Je suis arrivée à un stade où tout ce que je voulais dire, tout ce que je ressentais était sincère et devait être exprimé. Je ne voulais pas qu'on croie que je suis une victime, juste qu'on comprenne qu'on peut surmonter ces épreuves." Le message est passé...