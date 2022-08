Selena Gomez en couple avec l'ex de Kylie Jenner ?

Selena Gomez chercherait-elle encore l'âme soeur ? Alors qu'elle était apparue très proche du producteur de cinéma italien Andrea Iervolino lors d'une escapade en Italie il y a quelques semaines, la jolie brune de 30 ans s'affiche désormais aux côtés du célèbre rappeur américain, Tyga, l'ex deKylie Jenner dont il est séparé depuis 2017. Les deux complices ont assisté ce mercredi 17 août au hotspot The Nice Guy de Los Angeles. Des images de leur soirée ont été publiées par le site TMZ qui a dévoilé l'info.

La rencontre entre Selena Gomez et Tyga n'est pas pas anodine car ce dernier faisait partie des invités lors de l'anniversaire de la jeune femme avec entre autres sa meilleure amie Taylor Swift , Billie Eilish, Miley Cyrus et Camila Cabello. Toutefois, à en croire une source anonyme proche de Selena Gomez à Hollywood Life, il n'y aurait aucun rapprochement amoureux entre la chanteuse de 30 ans et le rappeur de 32 ans : "Ce n'est pas vrai, a déclaré la source anonyme. Il ne se passe rien du tout entre eux."

Selena Gomez a-t-elle définitivement tourné la page de Justin Bieber ?

Plus de quatre ans après sa séparation avec Justin Bieber (marié désormais à Hailey Bieber), Selena Gomez est-elle prête à revivre une histoire d'amour ? Dans une interview accordée à la radio NPR en janvier 2020 pour la promotion de son album Rare, la chanteuse avait fait le point sur sa situation amoureuse : "C'est très difficile et je suis heureuse que ce soit terminé, avait-elle confié au sujet de sa rupture avec Justin Bieber. C'était une bonne façon de tourner la page, et maintenant, je commence un tout nouveau chapitre". Ces derniers mois, Selena Gomez est apparue aux côtés de nombreux prétendants dont l'acteur Chris Evans, la star de NBA Jimmy Butler, Andrea Iervolino et maintenant Tyga. Affaire à suivre...