Selena Gomez proche d'un beau gosse du cinéma : ces photos qui en disent long...

"J'adore grandir"

En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Selena Gomez ne semble pas peu fière de franchir le cap de la trentaine comme elle l'a exprimé auprès de People en janvier dernier : "J'adore grandir. Quand j'étais plus jeune, j'en avais peur, et je pensais que ma vie serait maintenant si différente. Mais maintenant je me dis : "Wow, ce n'est pas à ce à quoi je m'attendais, et je ne pourrais pas être plus ravie. J'ai cessé de me soucier de ce que les gens ont à dire, et c'est merveilleux." Plus récemment, la jeune femme avait posté un message sur Instagram le 26 juillet dernier : "Mes vingt ans ont été un voyage à travers des moments bons, durs et beaux que je n'oublierai jamais. Chacun d'eux a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui apprend encore, mais qui est plus sûre de ce qui compte et ce qu'elle veut", a-t-elle écrit à ses abonnés.