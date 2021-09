Selena Gomez orange au Met Gala : la star humiliée... à cause de sa crème auto-bronzante !

"Je me suit dit : 'Ça va être terrible, je vais me faire détruire à cause de ça.' J'ai demandé à mes gardes du corps de me filmer, parce que ma première réaction était de me tirer de là. J'ai couru vers ma voiture, et j'allais poster la vidéo en ligne et commenter : 'C'est ma réaction après avoir vu mes photos au Met Gala'", poursuit la créatrice de la marque Rare Beauty, qui a fait le choix d'en rire plutôt qu'en pleurer !

Selena Gomez a assisté à tous les Met Gala entre 2014 et 2018. Elle était accompagnée de son petit ami de l'époque, le chanteur The Weeknd, à l'édition de 2017. Le prochain aura lieu le 13 septembre 2021. Il célèbrera l'ouverture de l'exposition In America: A Lexicon of Fashion. L'acteur et héros du film Dune Timothée Chalamet, la chanteuse Billie Eilish, la poète Amanda Gorman et la tenniswoman Naomi Osaka en seront les présidents.

Selena sera-t-elle de la partie ? Réponse lundi prochain sur les marches du Metropolitan Museum of Art de New York.