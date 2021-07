Selena Gomez plus sexy que jamais : elle dévoile son corps huilé dans un bikini ultra-sexy

Interrogée par Page Six à propos de cette nouvelle collaboration avec Theresa Mingus et Morgan Brutocao, fondatrices de la marque La'mariette, Selena Gomez a déclaré : "C'était vraiment amusant pour nous de nous amuser à créer des maillots de bain (...) Pour cette collection, je voulais m'éloigner des couleurs auxquelles je suis habituée, comme le rouge et le blanc", a-t-elle expliqué, avant de préciser que sa couleur préférée était le violet, tonalité choisie pour sa collection avec La'mariette. "Le violet me semblait différent et nous avons ajouté des touches de couleur comme le vert et les néons ici et là ; il devient vraiment votre propre costume, quelle que soit la façon dont vous le portez."

Les vêtements sont disponibles à la vente sur lamariette.com et coûtent entre 49 et 119 dollars. Pour rappel, Selena Gomez avait déjà créé une collection de maillots de bain avec son amie Theresa Marie Mingus et la marque Krahs en 2019.