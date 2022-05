Selena Gomez rayonnante en robe bustier et fendue : ses escarpins à 400 euros font sensation !

Selena Gomez pourrait être à elle seule la définition d'un glow up réussi. Terminées les erreurs beauté ou les applications d'autobronzant hasardeuses (comme lors du Met Gala 2018), la star assume sa peau couleur porcelaine et sait désormais parfaitement se mettre en valeur.

Photographiée à l'afterparty du Saturday Night Live à New York, la jolie brune portait de larges boucles glossy, une robe bustier fendue extrêmement sexy, une paire d'escarpins pailletés de la marque Paris Texas estimés à 465 euros (forcément depuis cette apparition remarquée, les mules portées par Selena Gomez sont prises d'assaut sur le site Matches Fashion). Egalement invitée à cette soirée, Cara Delevingne portait un ensemble plus décontracté avec un jean skinny noir ainsi qu'une paire de bottines noires assorties. Post Malone et Lewis Hamilton étaient aussi présents (voir le diaporama).

Cette soirée était une grande première pour Selena Gomez puisqu'elle a présenté pour la première fois l'émission Saturday Night Live aux côtés de Steve Martin (sa co-star dans la série Only Murders in the Building) et Martin (76 ans, ancien animateur de cette même émission dans le passé). Touchante, elle a révélé avoir demandé les précieux conseils de son amie Miley Cyrus pour animer l'émission. "J'ai également demandé à l'une de mes plus anciennes amies, Miley Cyrus. Elle m'a dit d'être moi-même et de m'amuser" a-t-elle ainsi confié.

Sûre d'elle, elle s'est également amusée de son statut de célibataire endurcie et s'est dit prête à trouver l'amour. "L'une des raisons pour lesquelles je suis vraiment excitée de présenter Saturday Night Live est que je suis célibataire. Et j'ai entendu dire que cette émission est l'endroit idéal pour trouver l'amour. Emma Stone y a rencontré son mari. Scarlett Johansson, Colin Jost. Et Pete Davidson, Machine Gun Kelly", a-t-elle déclaré, se moquant de Pete Davidson qui a récemment fait un shooting lingerie avec Machine Gun Kelly et qui a rencontré sa chérie Kim Kardashian alors qu'elle présentait l'émission.

Bref, le moins que l'on puisse dire, c'est que Selena Gomez était particulièrement en forme pour cette première soirée en tant qu'animatrice !