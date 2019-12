Serena (Les Ch'tis) : Enceinte de 7 mois, elle doit rester alitée

C'est en juillet dernier que l'ancienne candidate des Ch'tis (W9), Serena, a annoncé être enceinte de son premier enfant. Depuis, elle et son chéri, Giuseppe Devola, lui-même ancien candidat de télé-réalité, communiquent très régulièrement sur l'évolution de cette grossesse. Mais alors que tout semblait se passer pour le mieux, Serena a dévoilé souffrir d'importantes "mises sous tensions" dans un post Instagram.

Le 1er décembre 2019, la jeune femme a publié une photo d'elle et de son homme, assis dans leur lit. Serena a les cheveux relevés en chignon et son t-shirt noir est remonté, laissant ainsi apparaître son baby bump. Son compagnon est derrière elle et la regarde amoureusement, un grand sourire aux lèvres. "Je n'en ai pas parlé mais depuis plusieurs jours j'ai des mises sous tensions constantes (mon ventre se durcit beaucoup) lorsque je suis debout ou assise. La seule position où je me sens bien, c'est couchée, écrit-elle en légende avant de rassurer ses abonnés, après avoir passé un monitoring ce vendredi, ma fille va très bien, c'est le principal. Je dois rester le plus possible couchée jusqu'à jeudi avec une prise de médicaments afin de calmer ces mises sous tensions."

Serena, qui a rendez-vous chez la gynécologue jeudi 5 décembre 2019, est aujourd'hui enceinte de trente semaines, autrement dit, elle arrive bientôt au terme de son septième mois de grossesse. Malgré ces petits inconvénients, la future maman se veut rassurante : "Il n'y a aucune inquiétude à avoir, surtout si je respecte bien ces recommandations... Nous en saurons davantage jeudi après notre rendez-vous."