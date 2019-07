Les Ch'tis : Une ancienne candidate enceinte de son premier enfant

Une ancienne candidate des Ch'tis (W9) est enceinte de son premier enfant. Ce vendredi 19 juillet 2019, Giuseppe a en effet annoncé que sa compagne Serena attendait un heureux événement.

C'est en partageant une photo de la belle brune révélée en 2012 dans Les Ch'tis à Mykonos et lui à la plage que le candidat de La Belle et ses princes 3 a fait part de cette grossesse. "Ma chérie, belles vacances avec toi On ne fait qu'un et bientôt on sera 3. Je t'aime Serena", a-t-il légendé sa photo. Elle était accompagnée d'émojis représentant des smileys avec des coeurs à la place des yeux, puis un autre d'une femme enceinte. Les messages de félicitations n'ont bien entendu pas tardé à se multiplier.

Parmi les commentaires, on peut lire celui de Serena : "Je t'aime mon coeur. Bientôt... Enfin encore quelques mois et nous serons 3."