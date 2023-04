Serge Gainsbourg divorcé de sa première femme : il continuait d'avoir des relations sexuelles avec elle

Invitée sur le plateau de l'émission On est pas couché le 17 avril 2010 sur France 2, la première femme de Serge Gainsbourg a fait de troublantes confidences sur leur relation amoureuse... qui ne s'est jamais véritablement terminée. Première épouse du chanteur, Lise Levitzky est pourtant toujours restée dans l'ombre et n'avait jamais - jusqu'à la sortie de son livre Lise et Lulu paru en 2010 - désiré être sous le feu des projecteurs. Face à Laurent Ruquier, l'écrivaine avait donc livré de nombreux détails concernant leur relation qui s'est poursuivie bien au-delà de leur divorce.

"Vous continuiez à avoir des relations sexuelles avec lui tout en étant divorcé et alors qu'il était avec les copines suivantes ?" lui a demandé l'animateur, "Tout en étant remarié même oui" confirme-t-elle. "Vous dites, il allait voir 'la grosse' de temps en temps quoi" plaisante Laurent Ruquier évoquant le physique de son invitée. Elle répond : "J'étais pas encore grosse au début mais oui". "Il a donc continué à venir vous voir ?" demande le présentateur, interloqué par ces confidences.

J'ai été la plus longue

"Oui. Quand j'étais 'moyenne', j'étais moins attirante mais effectivement quand j'étais plus grosse, il y a eu un bon re-désir oui." a-t-elle révélé. "Vous n'en concevez aucune aigreur de cette situation ?" demande Eric Naulleau. "Non parce que je n'ai pas... Bon moi je lui en veux, je continue à lui en vouloir de pas avoir été un peintre. Je pense qu'entre le meilleur faiseur de chansons de cette génération et le plus grand peintre de cette génération bon je sais pas par exemple Bacon. Bah entre les deux je préfère Bacon." ensuite répondu Lise qui est elle-même peintre.