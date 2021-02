Serge Gainsbourg : ses "cent jours d'amour fou" avec Brigitte Bardot, mariée à l'époque

Voilà bientôt 30 ans que Serge Gainsbourg n'est plus. Pour cette date anniversaire, France 3 diffuse le documentaire Gainsbourg, toute une vie, le vendredi 26 février 2021, avec les précieux témoignages de sa fille Charlotte, Thomas Dutronc ou encore Jane Birkin, son éternelle partenaire. Si on se souvient de l'artiste comme la principale compagne de Serge Gainsbourg, il a également été en couple avec Brigitte Bardot.

Une idylle très médiatisée qui n'aura pourtant duré que quelques mois. Tout a commencé dans les années 50, "sur le plateau d'un film" comme l'a confié Brigitte Bardot dans une édition spéciale de Paris Match à l'occasion de l'anniversaire de la mort du chanteur, parue le 6 janvier dernier. Ce n'est que quinze ans plus tard qu'il l'appelle pour lui faire écouter une chanson. "J'ai encore sa voix dans ma tête", se souvient-elle. En jouant ensemble les premières mesures de Harley-Davidson et en partageant une bouteille de champagne. "Le lendemain, il m'a fait livrer une caisse de Dom Pérignon, puis une autre. Une grande histoire démarrait, dans des bulles dorées", raconte Brigitte Bardot.

À l'époque de sa rencontre avec Serge Gainsbourg, elle était toujours mariée à Gunter Sachs , qu'elle voyait peu. Elle voulait sauver leur mariage et en même temps, vivait cette passion extra-conjugale si forte, qui donnait naissance au légendaire Je t'aime, moi non plus. "Je vivais tout cela très mal, se souvient BB. Serge était taraudé par la peur de me perdre. Chacune de nos retrouvailles était pour lui un miracle. Il comptait énormément pour moi, mais la situation était intenable, infernale." Cette rupture a été "une épreuve" pour les deux acteurs. Brigitte Bardot se souvient encore de ce qu'il disait lorsqu'ils se séparaient : "Quand Bardot m'a quitté, c'est comme si quelqu'un m'avait arraché le coeur avec les dents."