Serge Gainsbourg trompé par Jane Birkin avec Jacques Doillon : "Il sait qu'ils ont couché ensemble..."

Outre un répertoire devenu culte, Serge Gainsbourg a aussi marqué son époque par ses frasques et ses histoires d'amour. On l'associe à Brigitte Bardot, Bambou mais aussi, et surtout, à Jane Birkin. Avec la chanteuse, ils se sont rencontrés en 1968 sur un plateau de cinéma et, dès les années 1970, ils forment alors un couple. Mais la romance prend fin en 1980, annoncée par Serge puis Jane. Entre-temps, l'Anglaise est tombée dans les bras de Jacques Doillon.

Comme le relate le Parisien Week-end, la rupture a été révélée par Serge Gainsbourg en septembre 1980 dans les pages du JDD. Depuis plusieurs mois, cela allait très mal dans son ménage mais, surtout, en juillet, il avait appris l'infidélité de Jane Birkin. Celle-ci avait entamé une liaison avec Jacques Doillon, qui l'avait embauchée sur son film La fille prodigue. "Il sait que le réalisateur courtise Jane, qu'ils ont couché ensemble fin juillet (...) Complexé par son physique et maladivement jaloux, Serge crève de la voir tomber amoureuse de Jacques Doillon", lit-on. Après une énième dispute, c'est définitivement terminé entre les deux artistes : la chanteuse récupère une valise et un lapin dans leur maison de la rue Verneuil, s'installe un temps à l'Hôtel Hilton avant de finalement acheter un hôtel particulier dans le 16e arrondissement de la capitale. Elle s'y installe avec Jacques Doillon et ses filles, Charlotte Gainsbourg et Kate Barry (née de son histoire précédente avec John Barry).

Cette situation rendra très malheureuse Jane Birkin - aujourd'hui âgée de 75 ans et qui se porte mieux depuis qu'elle s'est remise de son AVC - puisqu'avant de mettre fin à son couple avec Serge Gainsbourg, elle a alors des sentiments pour les deux hommes à la fois. "Je sais que quoi que je fasse, je ne serai jamais heureuse sans Serge. (...) Est-il seulement possible de vivre à trois ? (...) Nous avons parlé de ça hier soir. Nous avons dîné ensemble et j'étais si heureuse avec Jacques et Serge. (...) Et si Serge pouvait aimer Jacques, même s'ils partaient tous les deux, je ne serais pas triste puisqu'ils seraient ensemble, et je sais qu'ils seraient heureux", écrivait-elle dans son journal intime publié en 2018.

Pas rancunier, et toujours marqué par l'amour qu'il lui portait, Serge Gainsbourg avait fait un ultime cadeau à Jane, deux jours avant sa mort en mars 1991 : un diamant de chez Cartier.

Le Parisien week-end, édition du 12 août 2022.