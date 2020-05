Serge Lama affaibli : il prend une grande décision pour sa tournée d'adieu

Le 1er janvier 2020 Serge Lama faisait une grande annonce. Le chanteur français de 77 ans annonçait sur son compte Facebook qu'il allait arrêter les tournées à travers la France après un dernier tour de piste. La raison ? Son corps ne lui permettait plus les nombreux voyages et efforts physiques que nécessitent une tournée.

L'interprète de Je suis Malade et D'Aventure en Aventure voulait donc "chanter pour la dernière fois en province" : "Fini, c'est un mot terrible, mais vous savez que je n'ai qu'une parole et que je ne reviendrai pas sur cette décision. Je vous avais dit que le baromètre serait mon corps et que je chanterai tant que mes jambes me porteraient (je devrais d'ailleurs écrire " ma " jambe car depuis 55 ans, depuis ce fameux accident, c'est elle qui me porte, l'autre n'est qu'un appui instable). Mais maintenant elle me dit basta ! C'est pendant la dernière tournée que j'ai compris que c'était cuit et que tenir le rythme des voyages était devenu trop exigeant pour moi."

Mais depuis cette annonce, la Covid-19 a fait son apparition et cette fameuse tournée n'est évidemment plus possible. Le papa Frédéric a donc pris la décision de reporter les concerts annoncés et a pour l'occasion posté un nouveau message sur Facebook : "J'ai décidé de reporter ma tournée d'adieu à la province de quelques mois. Elle débutera non plus en octobre 2020, mais en janvier 2021 et ce jusqu'à décembre 2021 (...) J'ai également pris la décision de reporter la sortie de mon nouvel album à l'année prochaine. Il est très compliqué dans le contexte actuel de faire des séances d'enregistrement d'orchestre et de voix (...) J'espère surtout que cet événement tragique aura changé nos priorités, et les priorités de ceux qui nous gouvernent."

Pas de panique donc, les dates sont reportées et Serge Lama semble bien décidé à faire "de cette tournée d'adieu une fête" !