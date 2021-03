Seth Gueko et son fils Stos : le rap, l'argent, les armes... confessions croisées

Autre source d'inquiétude pour Seth Gueko : les thèmes abordés par son fils ! "J'ai pas envie qu'il dise des grossièretés sur les femmes aujourd'hui, je vois l'impact que ça a, l'image qu'on peut donner, misogyne, super dure, précise Seth Gueko. Moi, c'était de la connerie pour faire rire, un odieux personnage grivois. Lui, s'il vient dire du haut de ses 18 ans 'la meuf j'lai pris j'lai ken'... ça me perturbe vraiment ! (...) Différencie-toi en te cultivant, en jetant tes oreilles et tes yeux à droite et à gauche. Il faut se casser la tête !"

Qu'en est-il des armes, auxquelles Stos fait allusion dans leur EP commun ? "Moi-même, j'aime bien les armes... En cherchant un pull dans la chambre de mon fils, qui était la mienne aussi, j'ai trouvé une arme dans son tiroir. Elle était factice, mais mon premier réflexe, ça a été : il fait quoi, ce trou du cul, avec ça ?, se souvient Seth Gueko. Mamie va avoir peur si elle range tes slips et qu'elle voit ça ! (...) Viens, on manipule des armes dans un clip, on se fait un kif, on va dans un stand de tir, mais ça en reste là. 'Je voudrais porter le glock'... OK, continue à porter les courses et tu feras de l'airsoft, et voilà !"

L'EP Tel père tel fils de Seth Gueko et Stos est sorti le 26 février 2021.