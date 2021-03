Seth Gueko présente son fils Stos : sa condition "sine qua non" pour qu'il fasse du rap

La musique, c'est souvent une affaire de famille. Si on a déjà vu Angèle et Roméo Elvis, Charlotte et Serge Gainsbourg ou encore, Billy Ray et Miley Cyrus, un nouveau duo vient de voir le jour. Le 26 février prochain, l'EP Tel père, tel fils de Seth Gueko (40 ans) et son fils Stos (19 ans) sortira sur les plateformes de streaming. Pour l'occasion, les deux rappeurs ont accordé une interview croisée à Golden.

"Le bac avant tout, après tu peux prendre une petite année sabbatique et rejoindre le daron en tournée et qu'on nique un peu le game", prévient d'emblée Seth Gueko à son fils Djibril, né lorsqu'il n'avait que 21 ans. En bon père de famille - également papa de deux petites filles -, le rappeur ne consentait pas tellement à ce que son fils emprunte la même voie.

"Je ne lui ai pas dit : 'viens, fais du rap', parce que le rap ce n'est pas que les filles, les concerts, les backstages et les clips. Il y a aussi le dark side de gens qui peuvent se mettre autour de toi, te produire, te prendre de l'argent, manger plus, te faire avoir par des contrats etc. Moi je voulais un peu le tenir à l'écart de ça. Puis même avant de passer le relais j'avais envie de terminer, moi, ce que j'avais à faire dans la musique", énumère Seth Gueko. Mais, influencé par des amis, Djibril se fait rapidement appeler Stos et compose ses premier morceaux.

"Lui, il procédait en cachette dans sa chambre. Je ne l'ai pas vu venir. Et c'est des mecs qui m'ont dit : 'mais il y a Dudu, ton fils qui pera et tout'. Et notre ami commun, qui connaît mon fils, a dit à Djibril : 'ton père va te niquer si tu fais du rap. Parce que t'as intérêt de bien rapper !'. C'était la condition sine qua non", a blagué Seth Gueko.