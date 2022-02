Shailene Woodley : Son ex Aaron Rodgers "reconnaissant" après la rupture de leurs fiançailles

La star de NFL de 38 ans Aaron Rodgers s'est montrée très sentimentale lundi 21 février sur Instagram, exprimant son affection pour ses amis et ses proches. En effet, le quaterback de l'équipe des Green Bay Packers de la franchise du Wisconsin a commencé un long message par une citation pour le moins poétique :"La reconnaissance est le vin de l'âme. Alors allez, soyons ivre."

Ensuite l'athlète a partagé une série de photos de ses amis les plus proches à commencer par un selfie avec son ex fiancée, l'actrice Shailene Woodley. Le sportif professionnel a annoncé qu'il célébrait "la nuit du lundi de la reconnaissance" en lançant le hashtag puis a rendu hommage aux "personnes incroyables dans sa vie avec quelques photos provenant de la magnifique année passée."

Au sujet de Shailene Woodley, le footballeur a poursuivi "Merci de m'avoir laisser te courir après pendant deux mois après notre rencontre et de m'avoir finalement laisser faire parti de ta vie (...) Merci de m'avoir toujours protégé, avec l'incroyable bienveillance que tu m'as accordée ainsi qu'à tous ceux que tu rencontres et merci de m'avoir montré à quoi ressemble un amour inconditionnel. Il a ensuite ajouté : "Je t'aime je suis tellement reconnaissant envers toi."

La semaine dernière, différentes sources avaient confirmé à People que Aaron Rodgers et Shailene Woodley avaient rompu. "C'était une rupture amicale, ça n'a juste pas fonctionné entre les deux a confié la source proche d'Aaron Rodgers au média américain. Ils sont très différents, avec des carrières remplies et ils ont fini par rencontrer beaucoup d'obstacles qu'ils ne pouvaient surmonter. Ils resteront amis, il n'y a pas eu de bain de sang ou de drame. Ça n'a juste pas fonctionné pour eux." Une autre source s'est exprimée sur le sujet : "Ils se sont séparés brutalement et rapidement mais ça ne collait pas depuis le début"