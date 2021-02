Shailene Woodley fiancée : son futur mari Aaron Rodgers fait une annonce surprise et subtile

"[Shailene Woodley et Aaron Roders] sont restés discrets. Ils se voient et restent en contact. Ils se parlent et se voient dès qu'ils le peuvent. Ils sont tous les deux concentrés sur leurs carrières mais s'accordent aussi du temps l'un pour l'autre", avait expliqué l'informateur d'E! News concernant la relation de Shailene et Aaron. La première serait au Canada pour le tournage du film Misanthrope. L'athlète, lui, s'est battu pour accéder au Super Bowl. Son équipe s'est malheureusement incliné face aux Tampa Bay Buccaneers en finale de conférence.

Avant de rencontrer et de craquer pour Aaron Rodgers, Shailene Woodley a été en couple avec un autre sportif, le rugbyman Ben Volavola. Leur séparation avait été confirmée en avril 2020, peu de temps avant le début de la romance de Shailene avec Aaron Rodgers.

En avril 2020 justement, Shailene Woodley a révélé qu'elle avait souffert d'une maladie (qu'elle n'a pas nommée) au début de sa vingtaine. Sa santé l'a empêchée de tourner des films qui lui étaient proposés. "Je me battais contre une situation profondément personnelle et physiquement effrayante. A cause de ça, j'ai refusé beaucoup d'opportunités parce que j'avais besoin de repos, et ces jobs ont finalement été confiés à des proches que j'aime", a confié la jolie brune au New York Times.