Shailene Woodley (Divergente) et Aaron Rodgers séparés, plus de mariage en vue !

"Cela n'a juste pas marché entre eux"... L'heure de la rupture a sonné pour Shailene Woodley et son fiancé, le joueur de football américain Aaron Rodgers ! Le couple avait pourtant annoncé ses fiançailles en février 2021, surprenant leurs fans et leur entourage. En effet, ils s'étaient rencontrés au début de la pandémie, vivant quelques mois de passion dans leur bulle.

"Au coeur de la pandémie, il était facile pour eux de tomber amoureux et de se concentrer sur leur couple. Mais ce n'est pas la vraie vie", a expliqué une source de leur entourage au magazine People. Celui-ci ajoute qu'il n'y a "ni sang, ni larmes" et qu'ils resteront amis. Il faut dire que ces derniers temps, ils s'étaient publiquement affrontés sur différents sujets.

En effet, le joueur américain de football avait critiqué le gouvernement de Joe Biden et pris position contre le vaccin. Il avait même affirmé en novembre être "immunisé contre le Covid-19".... Mais peu de temps plus tard, il avait été testé positif ! Shailene Woodley, très engagée en politique et sur des sujets de société, était quant à elle totalement pro-vaccin et du côté du président.

Des désaccords importants qui avaient étonné leurs amis selon la même source à People : "Ils ne parlent pas de politique et ne l'ont jamais fait. Ils ne sont pas d'accord sur de nombreux sujets. Au début de leur relation, ils ont décidé d'accepter cela et de ne pas en débattre". Il semblerait cependant que la situation se soit envenimée ces derniers mois, alors que Shailene Woodley avait critiqué les opinions de son fiancé sur un plateau de télévision.

Une rupture qui n'étonne pas beaucoup, donc, dans leur entourage qui explique un décalage trop important entre eux depuis le début. La star de Nos Etoiles Contraires et de Divergente, que l'on a également vue dans l'excellente série Big Little Lies, avait rencontré son amoureux pendant le confinement de 2020.

Très engagée sur le sujet de la santé mentale, Shailene Woodley avait donné de nombreuses interviews pour parler de ses combats durant cette période.