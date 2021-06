Shanna Kress : Des photos avant ses opérations de chirurgie esthétique dévoilées, elle se confie

Shanna Kress n'a jamais caché qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique. Comme de nombreuses candidates, elle assume de ne pas être naturelle à 100%. Dans une vidéo publiée le 1er juin 2021, l'ancienne candidate des Marseillais (W9) a d'ailleurs évoqué le sujet sans tabou.

Au quotidien, Alicia (de son vrai nom) reçoit de nombreuses questions de ses abonnés. Elle a donc compilé celles qui revenaient le plus afin d'y répondre dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. L'occasion pour certains de ses abonnés d'en apprendre plus sur ses opérations de chirurgie esthétique. Shanna a tout d'abord dévoilé une photo d'elle datant de 2004. A l'époque, elle avait 17 ans et n'était donc pas encore passée sur le billard. Son complexe ? Sa poitrine qu'elle jugeait trop petite. "J'ai fait refaire deux fois ma poitrine. Si tu regardes cette photo de moi, je n'ai pas de seins. Je suis née avec un boule, grande et élancée, mais pas de seins.(...) Du coup j'étais très complexée. J'ai fait une première fois mes seins. A l'époque je travaillais dans le milieu de la nuit et j'étais très complexée parce qu'elles avaient toutes de gros seins. J'ai attendu de bien travailler pour me payer l'opération. Je crois que j'avais payé 3 500 euros à l'époque. J'avais 22 ou 23 ans", a-t-elle confié. Ainsi, elle est passée du 85B au bonnet C.

C'est ensuite à l'âge de 30 ans que la compagne de Jonathan Matijas a une fois de plus fait une augmentation mammaire car ses seins étaient "trop petits et trop écartés" comme elle l'a montré en photo. Cette fois-ci, elle a déboursé 4 500 euros afin de passer au 90D.

Autre complexe de la belle brune quand elle était plus jeune : sa bouche. Afin qu'elle soit plus pulpeuse, elle a donc fait des injections et le fait tous les ans car le produit s'en va. Shanna a également déjà testé le botox. C'est tout, pour le moment.