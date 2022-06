Shay Mitchell maman : l'actrice dévoile le nom symbolique de son bébé !

"Je savais que (...) sa mort serait l'une des choses les plus difficiles que j'aurais un jour à traverser. Elle était et restera à jamais ma meilleure amie. (...) Mon coeur est brisé. (...) La réalité est bien trop difficile pour moi en cet instant" avait-elle déclaré avec émotion sur ses réseaux sociaux le 31 janvier dernier, alors qu'elle venait tout juste d'apprendre la triste nouvelle. Un drame qui est venu contrebalancer avec la vie de rêve qu'elle vivait jusqu'à présent, entre son succès professionnel et la naissance de sa première fille Atlas Noah en octobre 2019. Un accouchement de 33 heures qu'elle a d'ailleurs filmé.

Mais nul ne doute que la jeune actrice parviendra à trouver la force nécessaire pour aller de l'avant, notamment grâce à son compagnon et producteur de musique Matte Babel, avec qui elle partage sa vie depuis janvier 2017. Sans oublier ses deux enfants, Atlas Noah et Rome, qui doivent sans doute l'aider à positiver et entériner son chagrin.