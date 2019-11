Shay Mitchell : L'étonnant prénom de sa fille révélé, premières photos

Le 21 octobre dernier, Shay Mitchell devenait maman pour la première fois. L'actrice phare de Pretty Little Liars a donné naissance à une petite fille. On avait d'ailleurs pu suivre son très long accouchement de trente-trois heures par une vidéo très personnelle publiée sur sa chaîne YouTube, où elle montrait sa péridurale. La scène de l'accouchement n'étant pas filmée, nous n'avions pas pu découvrir l'adorable bouille de sa fillette.

Jusqu'à ce jeudi 7 novembre 2019, jour où Shay Mitchell a dévoilé une première photo de sa fille, lovée dans ses bras. En légende, elle lui a dédié un très joli texte, dévoilant au passage son prénom original : Atlas Noa. "Atlas Noa, durant mes trente-deux années de vie, j'ai cru que j'avais vu et fait beaucoup de choses, rencontré plein de gens et senti l'amour... puis je t'ai rencontrée. La vérité c'est que je ne savais pas que j'étais capable d'aimer quelqu'un avec autant de force. Tu te demandes si c'est juste un truc que disent les gens, mais c'est comme si mon corps et mon âme avaient changé à la minute où tu es née", a-t-elle écrit.

"Je me réveille chaque jour (et aussi toutes les 2-3 heures), toujours émerveillée que tu sois mienne. Je suis encore en train d'apprendre à te connaître. Juste pour que tu saches, ma douce, quoi que tu choisisses de faire dans ce monde, choisis d'aimer. Peu importe où tu choisis d'aller, je serai toujours ta plus grande fan. Je suis déjà si fière d'être ta mère", conclut Shay Mitchell.