Shay Mitchell maman : elle dévoile une première photo du bébé

Cette grossesse n'était donc pas un Pretty Little Lie de plus ! Lundi 21 octobre 2019, la comédienne Shay Mitchell a annoncé sur son compte Instagram qu'elle avait enfin donné naissance à la petite fille qu'elle attendait avec son compagnon Matte Babel. Pour partager la nouvelle, la belle Canadienne a publié une photographie de la petite main de la chair de sa chair, positionnée dans la sienne. "Il ne faut jamais abandonner", écrit-elle en légende. Un texte qui rappelle que, dans la joie, elle n'oublie pas la lutte menée avant d'atteindre le bonheur.

Au mois de janvier, Shay Mitchell expliquait qu'elle avait une fausse couche en 2018. En montrant une échographie toute récente à l'époque, l'actrice de 32 ans témoignait des difficultés rencontrées sur sa route. "On doit tous faire face à différents combats et défis dans nos vies. Et parfois, il est plus facile de ne montrer que les bons moments sur les réseaux sociaux, détaillait-elle. Le soutien et l'affection que beaucoup d'entre vous m'apportent m'ont aidée, même pendant les jours les plus sombres, parmi lesquels, l'an dernier, celui de ma fausse couche, jour où j'ai perdu l'enfant de mes espoirs et mes rêves." Le destin s'est heureusement de nouveau penché sur elle de manière plus favorable...