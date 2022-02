Shay Mitchell est enceinte ! Annonce poignante, quelques jours après un douloureux décès

L'actrice Shay Mitchell va être maman pour la deuxième fois ! La comédienne de la série You a révélé ce lundi 7 février qu'elle était enceinte et attendait son second enfant avec son compagnon de longue date Matte Babel. Le couple est déjà parent d'une petite fille de 2 ans, Atlas Noa. C'est dans un post Instagram très émouvant que la jeune femme a évoqué la difficulté pour elle de célébrer l'arrivée de son futur bébé alors qu'elle a perdu sa grand-mère la semaine dernière.

"Dire au revoir à un être aimé et en même temps avoir la joie d'en accueillir un nouveau fait partie du grand cycle de la vie. C'est aussi mon plus grand défi, a écrit l'actrice dans une photo dévoilant son baby bump. "Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'était le grand plan de l'univers depuis le début, sachant que j'avais besoin d'avoir une autre joie pour combler la perte de la personne la plus importante dans ma vie."

Toujours à coeur ouvert, la star canadienne de 34 ans a ajouté : "C'est encore la preuve que amour, vie et perte peuvent exister en même temps, a-t-elle affirmé. "Grand-mère tu me manques tous les jours. Petit(e), je suis tellement pressée de faire ta rencontre. Je pousse un soupir de paix de savoir que vous êtes déjà connectés d'une manière cosmique."