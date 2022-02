Diaporama Shay Mitchell est enceinte ! Annonce poignante, quelques jours après un douloureux décès

Shay Mitchell et sa fille Atlas

Shay Mitchell et sa fille Atlas

Exclusif - Shay Mitchell avec son compagnon Matte Babel et leur fille Atlas, déjeunent en terrasse à Silver Lake. Los Angeles, le 30 janvier 2022. Merci de flouter le visage des enfants avant publication

Shay Mitchell et son compagnon Matte Babel arrivent au restaurant "Craig's" à Los Angeles

Shay Mitchell et son compagnon Matte Babel arrivent au restaurant "Craig's" à Los Angeles, le 14 janvier 2022.

16 / 18

Exclusif - Shay Mitchell, enceinte, et Matte Babel sur le tournage de "Something From Tiffany's" à Los Angeles, le 7 février 2022.