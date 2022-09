Sheila émue dans Vivement dimanche : ses confidences touchantes sur la mort de son fils Ludovic

C'est une Sheila émouvante et bouleversante qui s'est confiée ce dimanche 4 septembre sur le plateau de Vivement dimanche sur France 3. Invitée d'honneur de Michel Drucker, la chanteuse de 77 ans est revenue sur ses 60 ans de carrière à travers les hauts et les bas qu'elle a connus durant toutes ces années de forte exposition.

Dans cette émission, Sheila s'est livrée avec émotion sur la mort tragique de son fils Ludovic Chancel le 7 juillet 2017 des suites d'une overdose de cocaïne. Né le 7 avril 1975, Ludovic est le fruit de sa relation avec le chanteur Ringo (de son vrai nom Guy Bayle) avec lequel elle s'est mariée le 13 février 1973. Fils unique de Sheila, le défunt avait une fille, Tara Rose, âgée désormais de 20 ans. La chanteuse lui a dédié une chanson intitulée Cheval d'amble dans son dernier album Venue d'ailleurs sorti en 2021. "Ludo a eu une vie qui n'est évidemment pas celle que j'aurai choisie pour lui. Après, sa route c'est sa route. Elle a évidemment beaucoup traumatisé la mienne parce qu'il est parti de l'autre côté. Et malheureusement les parents qui perdent un enfant ne s'en remettent jamais", a-t-elle insisté.

Je suis une maman, peu importe comment je m'appelle

La chanteuse a ensuite évoqué les raisons qui l'ont poussée à faire ce titre : "J'ai voulu faire cette chanson parce que, d'abord je voulais lui rendre hommage, je voulais lui expliquer le déchirement interne que vit une maman. Parce que Sheila, on s'en fout. Je suis une maman, peu importe comment je m'appelle. Je ne suis pas la seule. Il y a des tas de mamans qui perdent leur fils. Et je trouve que par rapport à ça j'avais envie à travers une petite chanson qu'on partage notre petit chagrin", a-t-elle conclu avec émotion.

Le 16 août dernier, Sheila fêtait ses 77 ans. Quelques années plus tôt, en 2015, alors que son fils avait vécu un différend avec sa mère, ce dernier lui avait dédié un message touchant sur Instagram pour ses 70 ans. "Il est évident que pour moi le 16 août à été une date spéciale, malgré un conflit qui nous sépare elle reste pour moi ma Maman avant tout. Je lui souhaite la santé, l'amour, la paix et le meilleur pour l'avenir. Je suis très heureux pour elle de l'affection que toute la France lui touche pour ses 70 printemps et je terminerai juste par quelques mots : Je t'aime. Ta pilule", avait-il écrit.