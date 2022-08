"Tu ne me quitteras jamais" : Sheila face à la mort de son fils Ludovic à 42 ans

En 2017, Sheila a appris la pire nouvelle pour une mère : la mort de son fils unique Ludovic. Âgé de 42 ans, l'enfant qu'elle a eu avec Ringo a succombé à une overdose de cocaïne. Son manager Stéphane Letellier-Rampon avait rendu publique l'information : "Sheila a la douleur d'annoncer le décès de son fils, Ludovic, survenu dans la nuit du 7 au 8 juillet, à l'âge de 42 ans. L'inhumation aura lieu dans l'intimité familiale. Afin de respecter une mère en deuil, il n'y aura aucune réponse par Sheila ou son entourage aux éventuelles sollicitations médiatiques."

Dans son dernier album, Venue d'ailleurs, Sheila avait dédié une chanson, Cheval d'amble, à son fils chéri qui laisse derrière lui une fille, Tara Rose, née en 2001 et qui a été longtemps en couple avec la controversée Sylvie Ortega Munos. Dans le numéro de S datant de 2021, le magazine de Sophie Davant, l'interprète de L'école est finie déclarait : "Il sera à jamais mon fils adoré et son décès est le plus grand drame dans ma vie. (...) Lorsque l'on perd son enfant, on ne peut pas s'empêcher de croire que l'on s'est trompé. Je me suis demandé pourquoi il avait choisi ce chemin. Je n'ai pas pu l'arrêter. Quand la drogue s'en mêle... C'est très compliqué de se battre contre la poudre. (...) J'ai essayé de transmettre à Ludo le meilleur, il a grandi avec moi, c'était un petit garçon adorable, et, adolescent, il l'était tout autant. Je veux que l'on cesse de dire n'importe quoi à son sujet. Ludo a choisi sa vie, il a fait des conneries, comme d'autres. Maintenant, je voudrais qu'on le laisse tranquille."

Dans les colonnes du Parisien à la même époque, la figure des yé-yé pointait du doigt les personnes qui étaient autour de son fils, avant sa mort tragique : "Ce qui me choque beaucoup, c'est qu'on ne parle que de Ludo par rapport à moi. Oui, il a déconné, car il était très mal entouré, mais on oublie l'amour de garçon qu'il était. Je pense que toutes les mamans qui ont traversé la perte d'un enfant se retrouveront dans ce texte." Lors du jour des quatre ans de sa disparition, l'artiste avait publié un tendre cliché de famille avec une légende bouleversante : "Tu ne me quitteras jamais..."