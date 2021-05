Sheila : Rare photo de sa petite-fille Tara Rose, le portrait de son père Ludovic Chancel

Sheila a eu la douleur de perdre son fils Ludovic en 2017, mort à seulement 42 ans. Il laissait alors derrière une fille prénommée Tara Rose, née en 2001 de sa liaison avec Bénédicte, une comptable pour Canal+ sur laquelle il avait craqué alors qu'il était marié depuis 2000 à sa femme Rosa. On a pu découvrir un rare portrait de la demoiselle.

C'est la clivante Sylvie Ortega Munos, l'ancienne compagne de Ludovic Chancel, qui a partagé cette inattendue photo. Elle répondait à une session de questions/réponses avec ses followers dans la story de son compte Instagram, dimanche 2 mai 2021 et, alors qu'un abonné lui demandait si elle avait des photos de la fille de son défunt amoureux, elle a répondu par la positive. "Tara Rose a 20 ans. Elle ressemble beaucoup à Ludo. Aussi belle que son père", a-t-elle écrit. Toutefois, elle a précisé ne vouloir diffuser qu'une seule photo par respect pour son intimité. "Je vous montre juste une photo car cette photo est sur son Insta. Le reste je le garde pour moi. Les photos postées sur les réseaux sociaux appartiennent hélas à tout le monde. N'essayez pas de trouver son Insta, vous n'arriverez pas à trouver son pseudo", a-t-elle ajouté.

Entre Tara Rose et Ludovic Chancel, les relations étaient très tendues. Après la mort de son amoureux, Sylvie Ortega avait déjà choisi les réseaux sociaux pour se confier. Elle avait alors affirmé que "ni l'un ni l'autre voulait se voir" et que père et fille n'avaient aucune relation affective. "Elle a envoyé très vulgairement Ludo balader et Ludo idem !", ajoutait Sylvie. Quant à la populaire Sheila, actuellement en plein come back avec un nouvel album et au coeur d'une improbable polémique autour de l'AstraZeneca, elle avait été très cash sur le rapport qu'elle entretient avec sa petite-fille dans les pages du magazine Nous Deux : "Je n'aborderai pas ce sujet parce que j'aimerais qu'on lui foute la paix, comme à son père." Voila qui est dit.